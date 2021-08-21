РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 21 Август 2021 | GMT +6

    Площадь интенсивного садоводства достигла 400 га в одном из районов Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе площадь интенсивного садоводства достигла 436 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Так, сельскохозяйственный производственный кооператив «Казыгурт бактары», расположенный в селе Абай Кемекалганского сельского округа, приступил к посеву яблони.

    Производственный кооператив - один из крупнейших проектов в регионе. На сегодняшний день хозяйство высадило 265 000 деревьев, привезенных из Италии на площади 138 гектаров. Яблоки таких сортов, как Грении Смит, Айдаред, Голден Делишес, Гала, сегодня дают урожай, и предприниматель работает над сбором спелых фруктов. В интенсивном яблоневом саду установлены опорные столбы, солнцезащитная сетка и система капельного орошения.

    Аким района Толеген Туртаевич посетил производственный кооператив, где ознакомился с ходом проделанной работы. К сезонным работам привлекаются 150 человек.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!