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Плохое качество арендного жилья для многодетных семей в столице прокомментировал Алтай Кульгинов

1 Октября 2019 15:53
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Плохое качество арендного жилья для многодетных семей в столице прокомментировал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос плохого качества построенного арендного жилья для многодетных семей в столице прокомментировал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На Кошкарбаева это дом 312 - проблемный, его строили асаром (всем миром) по большому счету, это не одна компания, была проблема – застройщик подвел. Поэтому мы туда привлекли несколько компаний, за счет спонсорских дом построен. Мы доведем дом до ума. Людей заселили, имеющиеся шероховатости устраним», - сказал Алтай Кульгинов журналистам в кулуарах совещания в столичном филиале партии Nur Otan.

Он также рассказал и о другом строительном объекте «Территории комфорта».

«Там есть два объекта «Территории комфорта». Первый снесем и потом начнем строить. Стройка начнется в следующем году. По «Территории комфорта 2» фасад будем делать весной», - пояснил Алтай Кульгинов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Нур Отан, Акимат, Строительство, Жилье, Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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