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Пленарное заседание X Гражданского форума стартовало в Алматы

26 Ноября 2021 10:54
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Пленарное заседание X Гражданского форума стартовало в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит пленарное заседание X Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии участие принимают министр информации и общественного развития Аида Балаева, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева и другие.

На пленарном заседании форума рассмотрят вопросы развития гражданских инициатив на селе, защиты прав и свобод человека, международного сотрудничества, гражданского общества, экологии и инклюзии.

После пленарного заседания состоится торжественное вручение традиционной «Премии для НПО». Это традиционное мероприятие, которое проходит четвёртый год подряд и нацелено на поощрение НПО за внесенный вклад в решение социальных задач республиканского, отраслевого и регионального уровней по 15 значимым направлениям.

Вместе с этим, впервые пройдет вручение премии «Тандау» среди НПО с опытом работы более 10 лет по 15 номинациям за вклад в социальную и общественную жизнь, становление независимости и построение гражданского общества Казахстана.

Напомним, юбилейный Х Гражданский форум стартовал в столице Казахстана 22-24 ноября в онлайн-формате и завершает свою работу уже в офлайн-формате

Организаторами являются Гражданский Альянс Казахстана и Министерство информации и общественного развития РК.

Форум «30 лет партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства» посвящен вопросам развития общества и демократических процессов, реализации целей устойчивого развития ООН и основных задач социума, государства и бизнеса в их достижении. Программа Форума охватывает широкий спектр тем, интересных экспертов и участников.

Также в рамках форума организованы более 30 дискуссионных площадок, экспертных обсуждений, фасилитационных и панельных сессий.

С учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, форум проходит в гибридном формате: офлайн и онлайн. К примеру, в мероприятиях, которые проходят в Алматы, принимают участие 150 делегатов. Вместе с тем, благодаря возможностям использования и онлайн-формата проведения мероприятий, за первые 4 дня X Гражданский форум охватил порядка 20 000 онлайн-участников, среди которых представителей НПО, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ со всего Казахстана.



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#Алматы   #Общество   #МИОР  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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