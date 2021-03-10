Племенных лошадей из Франции завезли в Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Игры кочевников пройдут в духовном центре страны. Для этого в Туркестан из Парижа доставили специально выведенных племенных жеребцов и кобыл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

33 лошади из Франции и регионов Казахстана примут участие в театрализованном представлении с использованием 3D-графики в многофункциональном туристическом комплексе «Керуен сарай». Отметим, все животные выращены и обучены на конном заводе во Франции.

Во время конного шоу, которое продемонстрирует кочевую цивилизацию, также покажут цирковое представление и огненное шоу под открытым небом. В организации зрелищного мероприятия участвуют специалисты самого высокого класса. В ближайшие дни утвердят расписание шоу-программы.

Глава региона Умирзак Шукеев, посетив стройплощадки Туркестана, ознакомился с подготовительными работами. На территории многофункционального комплекса «Керуен сарай» аким области осмотрел арену для зрителей и проинспектировал ход благоустройства и озеленительных работ, посетил научно-универсальную библиотеку, которую возводят в культурно-духовном центре. В трехэтажном здании общей площадью 8500 кв. метров будет читальный зал на 400 мест, а его книжный фонд составит 250 тыс. книг.