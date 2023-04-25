Племенной скот завозят из Европы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область за последние пять лет из стран Европы и Украины завезли около 16 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота. С начала этого года – уже более 1,8 тысячи голов молочных пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, несколько дней назад более 120 голов симментальской и голштинской породы приехали из Чехии в район Шал акына.

«ТОО «ZHA GROUP» планируют запустить первый в районе современный молочный комплекс. В рамках программы комплексного развития области хозяйству был выдан заем в размере 400 млн тенге на приобретение поголовья и технологического оборудования», - проинформировали в пресс-службе.

В регионе производством молока занимаются более 100 агроформирований. За пять лет в области запустили 30 молочных ферм. Строятся еще 15, из которых девять запустят в этом году.

«Выделение средств из республиканского бюджета в рамках Комплексного плана развития области способствовало успешной реализации проектов, в том числе и в молочном скотоводстве. За два последних года освоили 15 и 20 млрд тенге, соответственно. В этом году планируется выделить еще 17 млрд тенге. При приобретении племенного поголовья молочного направления из стран дальнего зарубежья норматив господдержки составляет 400 тыс. тенге за голову, из стран СНГ и Украины - 225 тыс. тенге, внутри Казахстана - 200 тыс. тенге. Выплачиваются субсидии на удешевление стоимости производства молока, удешевление стоимость затрат на корма. Возмещаются затраты при инвестиционных вложениях до 25% при строительстве и приобретении оборудования для молочных ферм», - отметили в пресс-службе.