«Плавучее золото» стоимостью 500 тысяч евро извлекли из мертвого кита недалеко от Канарских островов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Когда мертвого кашалота выбросило на берег канарского острова Ла-Пальма, никто и подумать не мог, что в его внутренностях спрятано ценное сокровище. Сильные волны на море и приливы затруднили вскрытие, но глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас Антонио Фернандес Родригес был полон решимости выяснить причину смерти млекопитающего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Заподозрив проблемы с пищеварением, он осмотрел толстую кишку кашалота и почувствовал, что что-то твердое застряло в этой части внутренностей.

«То, что я достал, было похоже на камень диаметром 50-60 см и весом 9,5 кг», — сказал он.

Оказалось, что ученый обнаружил серую амбру - редкое вещество, часто называемое плавучим золотом. Амбра веками считалась Святым Граалем парфюмеров. Кусок, который Фернандес держал в руке, стоил около 500 000 евро.

Загадка происхождения амбры, производимой примерно одним из 100 кашалотов, было решена в начале 19 века, когда начался крупномасштабный китобойный промысел. Киты едят большое количество кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и срыгивается. Но часть остается и с годами связывается в кишечнике кита, образуя серую амбру.

Иногда она выделяется, поэтому амбру чаще всего можно найти плавающей в море. Но иногда, как в случае с китом в Ла-Пальме, она становится слишком большой, разрывая кишечник и убивая животное.

Серая амбра имеет древесный аромат, похожий на сандаловое дерево. Она также содержит амбреин, спирт без запаха, что делает ароматы более стойкими. Отсюда ее популярность среди парфюмеров.

Торговля амброй запрещена в США, Австралии и Индии, в связи с запретом на охоту и эксплуатацию китов.

Фернандес, который провел вскрытие более 1000 китов, подтвердил, что сепсис, вызванный амброй, убил млекопитающее.

В настоящее время институт ищет покупателя амбры. По словам Фернандеса, команда намерена отдать собранные средства в помощь жертвам извержения вулкана, которое произошло на Ла-Пальме в 2021 году, когда были разрушены сотни домов и предприятий. Ущерб от извержения вулкана был оценен на сумму более 800 миллионов евро.