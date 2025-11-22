Плавка, проверенная временем: Балхаш отмечает 40 лет печи Ванюкова

В 2025 году Балхашский медеплавильный завод ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» празднует 40-летие со дня пуска печи Ванюкова — установки, которая навсегда изменила подход к медеплавлению на предприятии. Введение технологии плавки в жидкой ванне стало переломным моментом в истории завода, открыв новые возможности для переработки различных видов сырья и повышения качества продукции.

До появления печи Ванюкова на заводе использовались традиционные отражательные печи, в которых содержание меди в штейне составляло 27–30%. С внедрением новой технологии показатель увеличился почти на 50%, благодаря более полному протеканию реакций в объёме расплава. Это стало возможным благодаря подаче кислорода непосредственно в жидкий металл, что стабилизировало тепловой и химический режим, снизило риск неполного окисления сырья и позволило перерабатывать даже низкосортные концентраты.

— Испытания технологии плавки в жидкой ванне впервые были проведены в Балхаше. Здесь были разработаны основные элементы конструкции, и мы подтвердили эффективность процесса. Вместе с Андреем Ванюковым мы инициировали внедрение установки на заводе, и в 1985 году печь была введена в эксплуатацию. Сегодня БМЗ остаётся единственной площадкой в Казахстане, где применяется эта уникальная технология, сыгравшая важную роль в развитии металлургии страны, — рассказал металлург, доктор технических наук, профессор, академик НАН РК Султанбек Кожахметов.

Фото: Корпорация Казахмыс

Внедрение агрегата потребовало значительных усилий команды инженеров, технологов и рабочих, которые разрабатывали новые методы контроля процесса, адаптировали оборудование и обучали персонал. Сегодня печь Ванюкова остаётся сердцем медеплавильного производства на БМЗ, обеспечивая стабильность выпускаемой продукции и конкурентоспособность завода на внутреннем и международном рынках.

— Печь Ванюкова — это не просто оборудование 1985 года, — отметил директор БМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting» Айдар Тусупбеков. — За четыре десятилетия она доказала свою надёжность и производственную эффективность. Технология плавки в жидкой ванне остаётся рабочей основой завода. Мы продолжаем обновлять участки производства, внедрять современные решения и обеспечивать высокий уровень профессиональной подготовки наших специалистов.

Балхашский медеплавильный завод на протяжении всей своей истории стремился к внедрению инноваций. Печь Ванюкова стала символом технологического прогресса и примером того, как отечественные инженерные решения способны улучшать экономические показатели предприятия, снижать энергозатраты и повышать экологическую безопасность.

Юбилейная дата совпадает с планами по дальнейшей модернизации оборудования, усилению экологических требований и развитию кадрового потенциала. В ближайшие годы на заводе планируется внедрение новых систем автоматизации, обновление вспомогательных участков производства и внедрение передовых методов контроля качества, что позволит сохранить лидерство предприятия и поддерживать стабильные показатели производства.

40-летие печи Ванюкова — это не только историческая дата, но и точка отсчета новых достижений Балхашского медеплавильного завода. Технология, проверенная десятилетиями, остается основой успеха предприятия, укрепляет его позиции на рынке и служит примером устойчивого развития казахстанской металлургии.