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    10:07, 28 Май 2025 | GMT +5

    Плату за проезд по дефектным дорогам планируют отменить в Казахстане

    Министерство транспорта намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами, передает агентство Kazinform.

    дороги
    Фото: Минтранспорта

    В соответствии с проектом изменений в Правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в Казахстане, пользователи платных дорог будут освобождены от платы за участки, где выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения.

    Так, если на участке платной автомобильной дороги выявлены повреждения, которые влияют на безопасность дорожного движения и требуют проведения ремонта, плата за проезд по этому участку взиматься не будет. Это решение будет действовать до полного устранения дефекта.

    К примеру, если общая протяжённость платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до устранения дефектов, водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги.

    Ожидается, что изменение вступит в силу в июне 2025 года.

    Теги:
    Дороги Транспорт Минтранспорта РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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