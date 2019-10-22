Платные участки помогут выйти на полную самоокупаемость автодорог – Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о финансировании автодорожной отрасли в ближайшие годы в рамках программы «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Госпрограмме «Нұрлы жол» в период с 2020 по 2025 годы большая часть инвестиций - 3,9 трлн тенге, или 60% - приходится на автодорожную отрасль. В рамках Программы по республиканской сети планируется охватить реконструкцией 10 тыс. км, из них 3,8 тыс. км переходящие (это Караганды – Балхаш – Капшагай, Талдыкорган – Оскемен, Актобе – Атырау – Астрахань, Калбатау – Майкапшагай, Ушарал – Достык, Мерке – Буралбайтал и др.), завершение которых предусмотрено в 2020-2021 годы, и 6,2 тыс. км новых (Кызылорда – Жезказган – Караганды, Жезказган – Петропавловск, Караганды – Аягоз и другие)», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также, по его словам, предусмотрен ремонт 11 тысяч км. Кроме того, планируется ввести плату за проезд на дополнительных участках.

«Планируется введение платности еще на 11 тыс. км, что позволит в 2025 году перейти полностью на самоокупаемость содержания всей республиканской сети. Для усиления контроля за сохранностью автодорог от тяжеловесного транспорта будет устроено 112 единиц автоматизированных станций измерения. Полностью приведены к национальному стандарту 1822 объекта придорожного сервиса, дополнительно будут установлены 305 единиц санитарно-гигиенических узлов (СГУ)», - отметил министр.

«Будет продолжена работа по развитию местной сети автодорог. На предстоящий период планируется охватить всеми видами работ 27 тыс. км автодорог с ежегодным финансированием не менее 200 млрд. тенге. Данные меры позволят улучшить состояние 95% местной сети», - добавил он.