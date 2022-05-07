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Платные парковки у рынков убирают в Алматы
7 Мая 2022 10:30

Платные парковки у рынков убирают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Парковки площадочного типа, расположенные возле бизнес-центра «Нурлы Тау» и на рынках в районе Северного кольца прекращают свою работу с 7 мая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с расторжением договоров передачи земельных участков под эксплуатацию и благоустройство платных автопарковок площадочного типа города Алматы с правом пользования с 7 мая 2022 года ТОО «AlanParking» прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа, расположенных у рынков: «Барыс», «Олжа», «Адем», «Арлан», «Казына», «Ялян», «Алатау-1 и 2», «Болашак», «Ак-Булак», а также у бизнес-центра «Нурлы Тау», - уточнили в ТОО «AlanParking».

В компании пояснили, что с 7 мая 2022 года на перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взиматься не будет.

Ранее сообщалось, что платные парковки Алматы возвращены в коммунальную собственность города.

14 апреля в Алматы арестован руководитель ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев, спустя несколько дней - директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков.

ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» в качестве единого оператора специализируется на обслуживании тротуарных парковок, расположенных в пяти районах города, а ТОО «Alan Parking» является единым оператором по обслуживанию площадочных парковок, расположенных в трех районах.


Автор:
Корреспондент
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