Платные дороги в РК – куда уходят деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал о внедрении платы за проезд на участке автодороги Кокшетау - Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается участка Кокшетау - Петропавловск, он не попадает в те 11 тысяч км, которые будут сделаны за счет инвестиционного тендера. Это проект открытой системой будет внедрять нацкомпания «Казавтожол». До конца года в пилотном режиме, в первом полугодии 2020 года на этом участке будет внедрена платная система. Плата будет взиматься только с грузовых машин», - сказал Берик Камалиев на пресс-конференции в Правительстве.

Он также проинформировал, на что идут деньги от сбора на платных участках дорог.«Что мы делаем по сервису? Это своевременное круглогодичное содержание дороги: с учетом наших климатических условий, дорога должна быть полностью обеспечена проездом. Наверное, это самое главное. Что касается объектов сервиса, которые находятся вдоль этих трасс, у нас принята программа, работа в этом направлении двигается», - отметил спикер.«На сегодняшний день, после внедрения платных участков Нур-Султан – Алматы, Капшагай – Алматы, Алматы – Хоргос, мы меняем технологии и увеличили сбор. Если раньше сбор составлял 1 млрд, то теперь он равен 4 млрд. Водители, которые ездят по этим дорогам, должны требовать адекватного сервиса. Хотя за 200 км мы платим 200 тенге. Значит, 1 км равен 1 тенге», - констатировал вице-министр.