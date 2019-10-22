Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
Платные дороги в РК – куда уходят деньги
22 Октября 2019 14:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал о внедрении платы за проезд на участке автодороги Кокшетау - Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме4 млрд тенге ежегодно приносят в бюджет платные дороги - Бейбут Атамкулов Что дали вложенные в транспортную отрасль 5,8 трлн тенге Участки автодороги Алматы - Усть-Каменогорск закрыли в ВКО
«Что касается участка Кокшетау - Петропавловск, он не попадает в те 11 тысяч км, которые будут сделаны за счет инвестиционного тендера. Это проект открытой системой будет внедрять нацкомпания «Казавтожол». До конца года в пилотном режиме, в первом полугодии 2020 года на этом участке будет внедрена платная система. Плата будет взиматься только с грузовых машин», - сказал Берик Камалиев на пресс-конференции в Правительстве.
Он также проинформировал, на что идут деньги от сбора на платных участках дорог.«Что мы делаем по сервису? Это своевременное круглогодичное содержание дороги: с учетом наших климатических условий, дорога должна быть полностью обеспечена проездом. Наверное, это самое главное. Что касается объектов сервиса, которые находятся вдоль этих трасс, у нас принята программа, работа в этом направлении двигается», - отметил спикер.«На сегодняшний день, после внедрения платных участков Нур-Султан – Алматы, Капшагай – Алматы, Алматы – Хоргос, мы меняем технологии и увеличили сбор. Если раньше сбор составлял 1 млрд, то теперь он равен 4 млрд. Водители, которые ездят по этим дорогам, должны требовать адекватного сервиса. Хотя за 200 км мы платим 200 тенге. Значит, 1 км равен 1 тенге», - констатировал вице-министр.
Напомним, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании Правительства РК сообщил о планах по внедрению платы за проезд на 11 тысячах км казахстанских дорог.
Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Нетрезвые водители управляли междугородними автобусами – МВД
- Международный тендер для покупки вагонов объявит Казахстан в 2020 году
- Казахстанцы стали чаще покупать автомобили местной сборки
- Новыми вагонами пополнился парк АО «Пассажирские перевозки»
- Свыше 900 аварий произошло с участием владельцев иностранных автомобилей
- 4 млрд тенге ежегодно приносят в бюджет платные дороги - Бейбут Атамкулов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047