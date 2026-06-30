Платный участок трассы до Балхаша продлили до Караганды

С 10 июля 2026 года в Казахстане вводится платный проезд по участку автомобильной дороги республиканского значения Караганда — Балхаш — Бурылбайтал. Изменения внесены приказом исполняющего обязанности министра транспорта от 23 июня 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, изменено наименование приказа об использовании платной дороги: теперь в него официально включен участок от Караганды. Таким образом, на платной основе будет использоваться участок трассы Караганда — Балхаш — Бурылбайтал, относящийся к автодороге I-б категории Астана — Караганда (с обходом) — Алматы.

Общая протяженность платного участка составит 645,64 км. При этом для водителей сохраняется возможность проезда по альтернативным маршрутам через дороги республиканского и областного значения.

Стоимость проезда по всему маршруту для легковых автомобилей составит 2340 тенге при постоплате и 2028 тенге при предоплате.

Для автобусов и грузового транспорта тарифы варьируются в зависимости от количества посадочных мест и грузоподъемности — от 1,3714 до 6,7846 МРП при постоплате и от 1,1729 до 5,7741 МРП при предоплате.

Также предусмотрены абонементы. Ежемесячная абонентская плата для автобусов и грузового транспорта составит от 2 (8 650 тг) до 10 МРП (43 250 тг) в зависимости от категории транспорта. Годовой абонемент для легковых автомобилей установлен на уровне 1 МРП (4 325 тг), для грузового транспорта — от 20 (86 500 тг) до 100 МРП (432 500 тг).

О том, куда направляют миллиарды тенге от платных дорог в Казахстане, читайте по ссылке.