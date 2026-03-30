Куда направляют миллиарды тенге от платных дорог в Казахстане
Большую часть средств, поступающих с платных участков автотрасс, направляют на закупку специальной техники, сообщил председатель правления национальной компании «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего в 2025 году поступления с платных дорог составили 87 млрд тенге.
— Деньги будут тратиться в первую очередь на содержание дорог — это около 30%. Далее 10% будут потрачены на камеры и их обслуживание. Большая часть средств направляется на закупку спецтехники. К примеру, за последние два года мы купили 1200 единиц спецтехники. В этом году хотим купить еще 800 единиц. А потребность в такой технике составляет около 200, — сообщил Иманашев.
В 2026 году, по прогнозам компании, планируется собрать 97-100 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в 2026 году шесть участков автодорог в Казахстане станут платными.