Куда направляют миллиарды тенге от платных дорог в Казахстане

Всего в 2025 году поступления с платных дорог составили 87 млрд тенге.

— Деньги будут тратиться в первую очередь на содержание дорог — это около 30%. Далее 10% будут потрачены на камеры и их обслуживание. Большая часть средств направляется на закупку спецтехники. К примеру, за последние два года мы купили 1200 единиц спецтехники. В этом году хотим купить еще 800 единиц. А потребность в такой технике составляет около 200, — сообщил Иманашев.

В 2026 году, по прогнозам компании, планируется собрать 97-100 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в 2026 году шесть участков автодорог в Казахстане станут платными.