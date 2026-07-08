Платные парковки появятся на 338 улицах Алматы

В Алматы утвердили новые места для платных коммунальных парковок на 338 улицах города. В списке значатся проспект Абая, улица Тлендиева, Толе би, Саина и многие другие, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановление об определении мест размещения платных коммунальных парковок было подписано акимом города Алматы Дарханом Сатыбалды 2 июля 2026 года.

В перечень вошли проспект Абая, улица Тлендиева, Толе би, Саина, Ауэзова, а также улицы Гоголя, Макатаева, Шевченко, Курмангазы, Кабанбай батыра и все парковочные зоны на улице Тимирязева. 27 платных парковок будут площадочного типа. Большая часть таких площадок расположена в районе рынков и торговых центров по улице Северное кольцо, а также перед Городской клинической больницей № 7 в Калкамане, у входа в Ботанический сад и вдоль бизнес-центра «Нурлы Тау» на проспекте аль-Фараби.

Фото: акимат Алматы

Реализацией проекта и координацией работы займется управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы.

Постановление вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что рассматривается возможность введения резидентских абонементов, благодаря которым местные жители смогут бесплатно оставлять свои личные автомобили на платных парковках.