Платить будут богатые: в Бразилии средний класс полностью освободят от подоходного налога
Депутаты Бразилии одобрили важную инициативу президента Лулы да Силвы по освобождению среднего класса от уплаты подоходного налога, передает агентство Kazinform со ссылкой на BFMTV.
Компенсировать выпадающие доходы планируется за счет четырехкратного увеличения налогов для богатых.
Согласно принятому законопроекту, от подоходного налога полностью освобождаются те, чья месячная зарплата не превышает 5 000 реалов (примерно 800 евро). Ранее налог не платили только граждане с доходом до 3 000 реалов (примерно 480 евро).
По данным правительства, если инициатива будет реализована до конца, примерно 16 миллионов бразильцев уже в 2026 году перестанут платить этот налог.
Чтобы покрыть потери бюджета, для тех, кто зарабатывает более 50 000 реалов в месяц (около 7 995 евро), налоги будут увеличены в 4 раза. В настоящее время около 140 тысяч человек из этой категории платят в среднем 2,5% подоходного налога. Для них ставка будет постепенно повышаться до 10%.
Эта инициатива, ставшая основой поддержки президента Лулы, ранее — в прошлом году — была негативно воспринята финансовыми рынками и даже привела к историческому падению курса национальной валюты — реала.
Напомним, в июле Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%.