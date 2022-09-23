Платформа «Кунделик» станет платной для школьников и родителей - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанских Telegram-чатах распространяется информация о том, что программа «Кунделик», или «Электронный дневник», станет платной и родителям придется тратить собственные деньги на то, чтобы проверить успеваемость ребенка. О том, что это неправда, сообщил портал Stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

Информацию уже опровергли в Министерстве просвещения Республики Казахстан.

«Кунделик» — цифровая образовательная платформа для казахстанских школ. Ключевой функционал предоставляется школьникам, педагогам и родителям на бесплатной основе. Это и посещение, и оценивание, и домашние задания, поурочные календарные планы и другое. Информация о том, что эти опции станут платными, не соответствует действительности», - сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

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