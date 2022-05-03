3 Мая 2022 15:15

Платежи в рублях ведут к явному нарушению санкций – еврокомиссар Симсон

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В понедельник министры энергетики 27 стран-участниц Европейского Союза прибыли в Брюссель на внеплановое заседание по вопросам импорта энергоресурсов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ЕС.

Главы энергетических ведомств обсудили текущую ситуацию, возникшую в связи с прекращением поставок российского газа в Польшу и Болгарию после того, как эти страны отказались расплачиваться рублями.

В марте правительство России постановило, что в будущем платежи за газ будут производиться в рублях. При этом резкий рост цен на «голубое топливо» угрожает Евросоюзу энергетическим кризисом. Перспектива прекращения подачи российского газа может серьезно подорвать экономику Германии, чьи потребности в газе на 55% покрывают поставки из России. Ряд других стран ЕС также серьезно зависят в этом плане от Москвы.

Комиссар ЕС по вопросам энергии Кадри Симсон в ходе итоговой пресс-конференции сообщила, что Еврокомиссия предоставила государствам-членам Евросоюза свои рекомендации в данной ситуации.

«Мы ясно дали понять, что это одностороннее изменение контрактов не оправдано коммерческими причинами, и в соответствии с коммерческим правом его отклонение является совершенно законным. Мы пояснили, что платежи в рублях ведут к явному нарушению санкций, так как они обеспечивают активы для операций Центрального банка», – заявила Еврокомиссар.

Тем не менее, многие европейские энергетические компании должны произвести очередной платеж «Газпрому» уже в середине мая и сейчас пытаются понять, как им действовать дальше.

«Я пообещала министрам, что мои службы вместе с юристами Еврокомиссии и Европейского Совета подготовят более подробное руководство о том, что компании могут и чего не могут делать в рамках наших санкций», – пояснила Симсон.

По ее словам, на данном этапе нет непосредственной угрозы безопасности поставок в Европу. Поставки газа в Польшу и Болгарию продолжаются альтернативными маршрутами из Греции и Германии. Начал работу газовый интерконнектор между Литвой и Польшей. Другие проекты, близкие к завершению, такие как Балтийская труба и интерконнектор между Грецией и Болгарией, также будут играть решающую роль, подчеркнула представитель Еврокомиссии.

В то же время Симсон объявила, что многие страны ЕС, в том числе страны Балтии, Дания, Нидерланды и Финляндия подтвердили солидарность и то, что они не будут платить «Газпрому» в рублях.

Тем не менее, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела попросил Еврокомиссию дать «четкие разъяснения того, как действовать дальше».

Ожидается, что исполнительный орган ЕС представит более подробные предложения 18 мая в преддверии саммита лидеров ЕС, который запланирован на 30 и 31 мая.