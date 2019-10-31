Планы строить дом на школьном стадионе прокомментировал замакима Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков пообещал учесть мнение горожан при выдаче разрешения для строительства многоэтажки на стадионе школы № 39, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни одна техника здесь, на территории, не работает; никаких строительных работ не проводится, - сказал заместитель акима Павлодара Хасар Хабылбеков журналистам. – На сегодняшний день разрешительные документы на строительство ещё никакие не получали, поэтому строительства никакого вестись пока не будет».

По словам замакима Павлодара, если павлодарское ТОО «Атлант-ПВ» обратится с заявкой на разрешение строительства на территории стадиона городской школы № 39, то его документы будут рассматривать в рабочем порядке. О том, можно ли по закону строить именно на данном участке, замакима пообещал прокомментировать позже, когда компания официально заявит о своём желании сделать это. Как стало известно, на территории стадиона школы, под землёй, проходят коммуникационные сети, однако для строительства там барьеров нет.

«Здесь для строительства никаких ограничений нет на сегодняшний день, - подчеркнул Х. Хабылбеков. – Каждый случай рассматривается индивидуально. Когда обратится, мы поднимем все документы, посмотрим, тогда примем решение, и то в части согласования эскизных проектов на сегодняшний день талоны уведомления у нас даётся в управлении государственного архитектурно-строительного контроля».

Заместитель акима города также заявил, что в любом случае будет учитываться мнение населения, но уточнил: если предприниматель обращается на законных основаниях, власти должны действовать в рамках законодательства.

Как стал известно, ТОО «Атлант-ПВ», которое запланировало построить девятиэтажный дом на территории стадиона школы № 39, начало переносить забор. Жители соседних домов, не согласные с перспективой строительства, вызвали полицию, попытались блокировать технику и помешать рабочим. Одна из активисток заявила, что застройщик ведёт себя незаконно.

Когда она и другие активисты стали препятствовать действиям рабочих, в дело пришлось вмешаться полиции.

«Два работника одного из ТОО Павлодара написали заявление в отношении павлодарки 1981 года рождения о том, что она выражалась в их адрес нецензурной бранью, кидалась на них, - сказала пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова корреспонденту МИА «Казинформ». - В отношении неё составлен административный материал по статье 434 «Мелкое хулиганств». Материал направлен в суд».

О том, что на стадионе павлодарской школы № 39 хотят строить жилую многоэтажку, стало известно ещё весной.