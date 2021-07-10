Планы по заготовке грубых кормов разработали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за сильной засухи в отдельных регионах Казахстана в Павлодарской области решили подготовиться к различным сценариям зимовки скота. Планируется заготовить 60 тысяч тонн фуражного зерна, предоставлять льготное топливо специально для сенокоса и зарезервировать солому, которая останется после уборки хлеба. Ситуацию с заготовкой кормов обсудили на совещании в областном акимате, передает МИА «Казинформ».

На фоне обстановки в других уголках страны в Павлодарской области ситуация оценивается как стабильная. Однако в регионе решили не уповать на погоду и заранее подготовить «подушку безопасности».

На сегодня потребность Павлодарской области в грубых кормах составляет 1,1 миллиона тонн. Местные сельхозпроизводители уже приступили к сенокосу и заготовили 56 тысяч тонн сена. Но если средняя урожайность кормовых культур и трав по региону составляет 4,3 центнера с гектара, то в некоторых районах она значительно ниже, от 2 до 2,7 центнера с гектара.

«При неблагоприятных климатических условиях возможны негативные последствия, - отметил руководитель управления сельского хозяйства Нурболат Макашев. - Мы разработали алгоритмы действий на разные случаи. Первый сценарий – если заготовка грубых кормов будет ниже на 25% и их нехватка составит 285 тысяч тонн. Тогда нам потребуется 45 тысяч тонн фуражного зерна. Второй – если в регионе заготовят лишь 50% кормов, недополучив 570 тысяч тонн сена. В таком случае потребуется 60 тысяч тонн фуражного зерна».

Чтобы зарезервировать необходимый объем фуража, зерносеющие районы по форвардному контракту сдадут АО «НК «Продкорпорация» определенную долю от урожая ячменя. После национальный оператор по хлебозаготовке разместит фуражное зерно в одном из элеваторов Павлодарской области. При необходимости фураж будет отпускаться скотоводческим хозяйствам и личным подворьям по фиксированной цене.

Еще один механизм поддержки – предоставление удешевленного дизельного топлива. Этот вопрос успели проработать с Министерством сельского хозяйства, и уже в июле в регионе начнут поставку льготного горючего на поля. Его стоимость составит 165 тенге за литр, что почти на 25% ниже рыночной.

«Это топливо необходимо доставить без каких-либо заминок, - поручил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Кроме того, нужно отследить целевое использование удешевленного ГСМ. Весь объем, который будет отпускаться по льготной цене, должен быть потрачен исключительно для создания резерва грубых кормов».

В специальной Дорожной карте предусмотрели и другие меры для заготовки кормов. Среди них выделение неиспользуемых участков для сенокоса, сохранение соломы после уборки хлеба, предоставление доступа жителям в лесхозы и резерваты для заготовительных работ. За этой кампанией будет следить специально созданный региональный штаб, который возглавил замглавы региона Асаин Байханов. Аким Павлодарской области напомнил, что руководителям на местах необходимо не только запастись нужным объемом кормов, но и сохранить их. Кроме того, Абылкаир Скаков поручил тщательно следить за ценообразованием на сено и не допустить спекуляций на рынке грубых кормов.

Фото Валерия Бугаева