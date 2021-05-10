Планы по строительству Уральской плотины прокомментировал Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно планов России по строительству Уральской плотины и влияния мероприятия на нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество с Российской Федерацией осуществляется в соответствии c нормами Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года (далее – Соглашение). В соответствии с положением указанного Соглашения Стороны совместно рассматривают и проводят оценку воздействия на окружающую среду планируемого строительства гидротехнических сооружений в бассейнах трансграничных рек», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что вопросы использования водных ресурсов бассейна реки Жайык для обоих государств имеют особое значение в обеспечении экологической безопасности.

«Руководствуясь Соглашением, после публикации в интернет-ресурсах в начале марта текущего года казахстанская сторона направила по дипломатическим каналам запрос по поводу информации о строительстве переливной плотины на реке Жайык в целях улучшения водообеспечения г. Оренбурга. Несмотря на отсутствие официального ответа от российской стороны, на рабочих встречах на уровне заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ российская сторона не подтверждает планов по строительству переливной плотины на реке Жайык. Также в целях принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Жайык», - отметил зампремьера.

«С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Ертис и другие) и Рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В рамках данной работы экспертами сторон будут выработаны рекомендации по улучшению гидрологического стока реки Жайык в маловодные периоды», - заключил Р. Скляр.