19 Сентября 2022, 19:21

Планы по реализации инвестпроектов обсудил с Президентом РК американский банкир

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Серию встреч Президента Касым-Жомарта Токаева с руководителями крупных американских компаний открыла беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном, в ходе которой были обсуждены планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

В настоящее время Банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром «Астана».

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.

Фото: t.me/bort_01