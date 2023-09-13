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    12:16, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Планы по объемам добычи нефти в Казахстане в этом году могут быть не исполнены

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    Photo: pixabay.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов отметил, что в этом году объемы добычи нефти в Казахстане могут несколько снизиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «В направлении добычи может быть внесена некоторая корректировка. До конца года планируется добыть 90,5 млн тонн нефти. По итогам 8 месяцев текущего года мы не достигаем планового уровня. Но к концу года мы постараемся достичь установленного показателя», - сказал Асхат Хасенов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, даже если план на уровне 90 млн тонн не будет выполнен, в стране может быть добыто около 89 млн тонн нефти.

    «По крупным проектам в стране ведется соответствующая техническая работа. Если они быстро завершат эти мероприятия, то объем добычи нефти увеличится. В целом, в этом году мы должны произвести 90,5 млн тонн, но этот показатель, скорее всего, немного снизится», - заявил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане резко упала суточная добыча нефти.


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