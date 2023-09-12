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    11:47, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Суточная добыча нефти резко упала в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сильно упала суточная добыча нефти. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства энергетики РК. В Министерстве корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили, что в период с 11 по 15 сентября текущего года (5 дней) на месторождении Карачаганак произведена полная остановка УКПГ-3 на планово-предупредительный ремонт.

    «Полная остановка УКПГ-3 совмещена с остановом на ремонт 3-ей очереди ОГПЗ и нулевым приемом газа. Добыча на 11 сентября составила 3,3 тысячи тонн, снизившись на 27 тысяч тонн по сравнению с 10 сентября», - прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

    По информации Telegram-каналов, это самое сильное снижение добычи нефти с 3 июля 2023 года, когда произошла авария на МАЭК.

    Ранее вопрос пересмотра прогноза добычи нефти в связи с аварией на МАЭК прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. Тогда глава Минэнерго заявил, что из-за ограничений по электроэнергии отклонение от плана составляло 12 тысяч тонн в день. По прогнозу министра, добыча нефти по итогам года составит 89, 4 млн тонн.


    Теги:
    Нефть Главная Нефть/газ
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