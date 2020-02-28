Планы по итогам AQR помогут трансформировать ключевые бизнес-процессы банков – Олег Смоляков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершение AQR и обеспечение достаточности капитала по всем банкам-участникам будет способствовать существенному повышению прозрачности банковского сектора Казахстана. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам оценки качества активов БВУ, рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка Олег Смоляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это, в свою очередь, послужит существенным фактором для привлечения международных инвесторов на финансовый рынок страны и улучшит инвестиционную привлекательность Казахстана», - отметил он.

Более того, по его словам, сформированные планы помогут существенно трансформировать ключевые бизнес-процессы банков, что улучшит качество их работы и удобство для клиентов.

Спикер добавил, что сформированные планы мероприятий по банкам являются беспрецедентными в истории надзора в Республике Казахстан, так как они приведут к фундаментальной трансформации не только процессов расчёта провизий и капитала банков, но также и бизнес-процессов и процессов управления рисками банков.

«Окончание программы AQR подводит итог усилиям регулятора по оздоровлению финансового сектора. В дальнейшем Агентство будет проводить поддерживающие мероприятия по мониторингу и контролю выполнения мер по результатам AQR, а также осуществлять мониторинг финансовой стабильности, на базе риск-ориентированного надзора. Мы уверены, что принятые сегодня меры по повышению устойчивости финансового сектора Казахстан в условиях текущей неопределенности на мировых рынках, являются своевременными», - подытожил О. Смоляков.

Отметим, что независимую оценку качества активов банковского сектора (AQR) страны провели по инициативе Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Так, были проверены 14 банков второго уровня.

Проект был инициирован во втором квартале 2019 года по поручению Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. от 30 января 2019 года и Президента Республики Казахстан K.K. Токаева от 24 апреля 2019 года.

Ранее Олег Смоляков заявил, что риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.