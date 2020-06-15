Плановую госпитализацию приостановили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с 15 июня 2020 года приостановлена плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения столицы.

«Плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах города приостановлена с 15 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в связи с ростом обращений населения за последнюю неделю с клиникой острой респираторной вирусной инфекции и пневмоний дополнительно проведен ряд мероприятий.

В частности, на базе медицинских организаций города перепрофилированы и развернуты 400 провизорных коек, где проводится обследование органов грудной клетки, забор анализа на коронавирусную инфекцию с осмотром врача. При наличии клиники ОРВИ тяжелой степени и пневмонии пациенты госпитализируются в провизорный стационар с последующим назначением лечения. При подтверждении КВИ переводятся в инфекционный стационар. Лица с легким течением заболевания и отсутствием патологии в легких переводятся на «стационар на дому» в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения.

Кроме того, в двух многопрофильных стационарах города открыты 100 провизорных коек для лиц с такими заболеваниями как инфаркт, инсульт, сахарный диабет, хирургическими заболеваниями и другими, с подозрением на КВИ. В инфекционном стационаре развернуты койки для госпитализации беременных женщин, при необходимости проводится родоразрешение.

Управление общественного здравоохранения также напоминает, что при получении положительного результата анализа на КВИ необходимо: оставаться дома, никуда не выходить; позвонить в территориальную поликлинику, участковому врачу и сообщить о результате анализа. Врач поликлиники в зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания определит дальнейшую тактику медицинского наблюдения или госпитализации.

При отсутствии клинических признаков заболевания лица с бессимптомным течением остаются дома под дистанционным наблюдением врача территориальной поликлиники.

Соблюдение данного алгоритма необходимо для рационального использования ресурсов медицинских организаций города и своевременного оказания медицинской помощи гражданам.