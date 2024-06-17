Жизнь в танце: в Петропавловске прошел чемпионат по брейкингу

В Петропавловске прошел чемпионат по олимпийскому спортивно-танцевальному направлению брейкинг. В турнире участие приняли порядка 80 конкурсантов разных возрастов, передает агентство Kazinform.

Альтаир Кудабаев учится в СШ №10. Занимается брейкингом три года в студии «Станцыя».

- Я пришел чтобы выиграть. У меня уже есть два первых места, одно второе и пять третьих. Ездил на турниры в Кокшетау, Астану и Алматы, Москву, Омск, Челябинск. Планирую всю жизнь танцевать. Мой кумир Амир Закиров. Соперники все молодцы», — рассказал Альтаир Кудабаев.

Боролся на танцполе за победу и Тагир Нурланулы. На чемпионат мальчик пришел один. Говорит, когда родные рядом, он больше волнуется.

Фото: акимат СКО

- Мне нравится брейк. Это прикольный вид спорта. С детства люблю танцевать. Четыре года занимаюсь. Умею делать все, но пока не под силу – твист. Мечтаю научиться его делать. Мой кумир би-бой Даулет Анарбеков, Амир Закиров и другие, — рассказал Тагир Нурланулы.

Чемпионат организовали при поддержке управления внутренней политики, Гражданского Альянса Казахстана и студии танца «Станцыя».

- Чемпионат проводится в рамках программы по продвижению талантливой молодежи. Мы решили провести такой батл среди детей и подростков. Возраст участников без ограничений. Турнир открытый. Кто придет, тот и будет участвовать. Участники получат медали, сертификаты и билеты в кино, — рассказала общественный член Гражданского Альянса по СКО Когаршын Бердагулова.

Фото: акимат СКО

В Петропавловске чемпионат по брейкингу проводится уже третий год подряд. Победителей отметили призами.