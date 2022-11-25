Планируется увеличить долю экспорта баранины в арабские страны - Минсельхоз РК

25 Ноября 2022, 13:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы сотрудничества Казахстана и одной из крупнейших компаний по производству продуктов питания в Саудовской Аравии обсудили вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и исполнительный директор «Al-Reef Al-Tholathy» Мухаммед Нассер Алмукеириш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, рассмотрена возможность участия арабских бизнесменов в работе «Фонда развития овцеводства», который создадут в Казахстане. Проект будет способствовать поставке казахстанской баранины и ягнятины в арабские государства, в первую очередь в страны Персидского залива.

Сгенерированные средства в дальнейшем планируется использовать для финансирования отечественных фермеров, занимающихся разведением овец. В данный момент начата работа по привлечению в проект инвесторов. Потенциальным партнером может стать компания «Al-Reef Al-Tholathy», которая является одной из быстрорастущих саудовских компаний и занимается обеспечением собственного рынка высококачественным охлажденным мясом.

«По итогам девяти месяцев текущего года казахстанские животноводы экспортировали 29,7 тыс. тонн мяса, в том числе 6,7 тыс. тонн баранины, - отмечают в ведомстве. - Основными потребителями отечественной баранины являются Узбекистан, ОАЭ, Кувейт, Оман и Бахрейн. Министерство сельского хозяйства будет и дальше способствовать расширению рынка сбыта для казахстанских производителей баранины и наращиванию производства».

Как сообщили в Минсельхозе, в рамках визита в Казахстан арабская делегация отправилась в южные регионы страны, чтобы ознакомиться с работой местных животноводческих предприятий.