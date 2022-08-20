Планируется строительство третьей нитки магистрального газопровода-отвода в Актобе

Министр энергетики РК Болат Акчулаков провел встречу с населением Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи глава ведомства рассказал о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона.

Актюбинская область является четвертым нефтедобывающим регионом по объемам добычи нефти, на долю которой приходится около 6% от общего объема добычи нефти и 10% от общей добычи газа по стране.

В регионе добычу нефти осуществляют 17 компаний. Всего по области в нефтедобывающих и нефтесервисных компаниях трудятся более 23 тыс. человек, что составляет 6% от всего трудоспособного населения региона.

В регионе имеется 45 месторождений, заключено 48 контрактов, из них на разведку – 8, на разведку и добычу – 23, на добычу – 17. Извлекаемые запасы нефти составляют порядка 225 млн тонн, а запасы газа (свободный газ и газ в газовой шапке) - более 103 млрд м3.

В 2022 году проведен аукцион по 5 участкам недр, расположенным в Актюбинской области.

В своем выступлении Болат Акчулаков сообщил, что в июле 2022 года приказом министерства сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93, а также на дизельное топливо.

По уровню газификации Болат Акчулаков отметил, что Актюбинская область является одним из высоких по стране и составляет 92,7% (по состоянию на 01.01.2022 г.) или порядка 840,7 тыс. человек имеют доступ к природному газу.

Конечную цену утверждает Министерство национальной экономики, которая на сегодня для Актюбинской области составляет 11,57 тенге за м3, а для получателей адресной социальной помощи - 9,26 тенге за м3, отметил в своем выступлении Болат Акчулаков.

В 2022 году в рамках бюджетной программы Министерства энергетики были выделены средства в размере 6,8 млрд тенге на реализацию 18 проектов. По итогам года планируется обеспечить газом 14 населенных пунктов или 9,6 тыс. человек.

Главой Минэнерго также были озвучены проекты строительства газотранспортной системы региона.

Город Актобе обеспечивается газом с двух магистральных газопроводов: МГ «Жанажол-Актобе» и «Бухара-Урал», которые работают на пределе своих возможностей.

В целях обеспечения бесперебойным газоснабжением, а также покрытия растущей потребности в газе, акиматом Актюбинской области разработана проектно-сметная документация «Строительство 3-ей нитки магистрального газопровода-отвода в г. Актобе» от МГ «Бухара-Урал» общая стоимость проекта - 43,4 млрд тенге.

В рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы акиматом области подана заявка на сумму 34,5 млрд тенге. Данная бюджетная заявка рассмотрена и согласно бюджетному законодательству направлена в Минфин РК.

Кроме того, в настоящее время Министерством совместно АО «НК «QazaqGaz» также рассматривается вопрос строительства 2-ой нитки магистрального газопровода «Жанажол-Актобе», протяженностью 244 километров, ориентировочная стоимость проекта 120,3 млрд тенге.

Фото: arcpublishing.com