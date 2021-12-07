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Планируется строительство еще четырех трансграничных хабов - Касым-Жомарт Токаев

7 Декабря 2021 12:08
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Планируется строительство еще четырех трансграничных хабов - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство развивает современную инфраструктуру для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем видеообращении участникам церемонии вручения премии «Алтын сапа» Касым-Жомарт Токаев отметил, что согласно его поручению срок действия программы «Экономика простых вещей» будет продлен до конца 2022 года с сохранением фондирования в размере не менее 1 трлн тенге.

«Государство последовательно развивает современную инфраструктуру для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. Успешно функционирует международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: в двух - на границе с Россией, по одному - на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения премии «Алтын сапа».

По словам Главы государства, это позволит снизить трансакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и как итог - нарастить казахстанский экспорт.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленности в Казахстане.

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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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