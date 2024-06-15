Планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Караганды

Как идет ремонт основных дорожных артерий Карагандинской области, рассказали в Министерстве транспорта, передает агентство Kazinform.

Сегодня министр транспорта Марат Карабаев с рабочей поездкой побывал в Карагандинской области. В ходе поездки глава ведомства посетил аэропорт «Сары-Арка», автобусный парк № 3 и железнодорожный вокзал города Караганды, также встретился с жителями региона.

Фото: Минтранспорта РК

Так, большая часть вопросов карагандинцев касалась проводимых ремонтных работ на автодорогах, а также открытия новых междугородних авиарейсов. В ходе встречи с жителями региона глава министерства рассказал, как продвигается ремонт основных дорожных артерий Карагандинской области.

— На 85% завершен автодорожный объект Караганда-Балхаш, который относится к коридору Центр-Юг. Общая протяженность дороги — 363 километра, специалисты полностью ликвидировали все объездные дороги. В рамках проекта предусмотрено 46 искусственных сооружений. Так, завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхоз техники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения, — отметил Марат Карабаев.

Жители области отметили, что обеспокоены качеством дорог в направлении Караганда-Павлодар, а также Караганда-Каркаралинск.

— В целом в этом году комитетом автомобильных дорог министерства транспорта ремонтом охвачено порядка 600 километров автодорог республиканского значения Карагандинской области. В эту цифру входят как проекты по реконструкции, так и капитальный и средний ремонт. Значительно улучшится дорога от Караганды до Павлодара. Если в прошлом году отремонтировано порядка 60 километров, то в этом году работы начнем еще на 60 километрах. Соответственно, большая часть дороги будет обновлена — отметил министр.

Также планируется отремонтировать порядка 135 километров автодороги Караганда-Каркаралинск. До 2024 года специалисты отремонтировали более 60 километров. Если учитывать тот факт, что общая протяженность дороги составляет 200 километров, то дорога будет отремонтирована практически полностью. Работы будут завершены к концу 2025 года.

Новое покрытие также появится между селами Кубейты и Нура, а также Ынтымак и Темиртау.

К слову, в текущем дорожно-строительном сезоне согласно поручению Главы государства, Министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства.

Фото: Минтранспорта РК

В ходе поездки министра в Карагандинскую область стало известно, что в следующем году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Сары-Арка», а также обновление перроной техники.