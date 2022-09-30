Планируется открытие прямого рейса между Казахстаном и Сейшелами
В ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.
По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны.
По информации Энтони Дерьякуеса национальная авиакомпания «Эйр Сейшел» на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года. Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.