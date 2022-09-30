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    17:20, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Планируется открытие прямого рейса между Казахстаном и Сейшелами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в г. Монреале (Канада) в период с 27 сентября по 7 октября 2022 года, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    В ходе встречи председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с министром транспорта Сейшельских островов Энтони Дерьякуесом обсуждены вопросы прямого авиасообщения между Казахстаном и Сейшельскими островами и перспективы его дальнейшего развития.

    По итогам переговоров стороны впервые в истории подписали меморандум, согласно которому назначенные перевозчики обеих стран получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между странами на любом типе воздушного судна с каждой стороны.

    По информации Энтони Дерьякуеса национальная авиакомпания «Эйр Сейшел» на основе подписанного документа планирует открытие прямого рейса между нашими странами по маршруту Виктория - Алматы в январе следующего года. Сторонами была отмечена важность прямого авиасообщения для дальнейшего развития туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.


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