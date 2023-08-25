Планируемый ввод ученических мест в школах будет недостаточным – Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимость разработки Дорожных карт по развитию инфраструктуры для строительства учебных заведений отметила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на республиканском августовском совещании работников образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Ежегодно в стране рождается порядка 400 тыс. детей, которых необходимо охватить детскими садами и школами. Сегодня количество студентов, включая высшее образование, составляет более 675 тыс. человек», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что ожидается увеличение студентов до более миллиона человек.

«В этих условиях планируемый нами ввод ученических мест в школах и ТиПО будет недостаточным. На прошлой неделе этот вопрос рассмотрен Главой государства на встрече с акиматами города Алматы и было одобрено расширение механизма ГЧП в социальной сфере, это будет касаться и строительства, и реконструкции, и аренды частного сектора. То есть, у нас будет разнообразие детских садов, которое мы сегодня уже замечаем, разнообразие школ, и, конечно же, разнообразие и ТиПО. Хочу отметить, что в этой схеме будут участвовать Правительство, местные исполнительные органы и частный бизнес. Поэтому акимам областей необходимо взять данный вопрос на личный контроль и разработать дорожные карты по развитию инфраструктуры», - добавил Тамара Дуйсенова.

О том, что в столице имеется 18 переполненных школ рассказал на совещании руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев.

«Проблема нехватки ученических мест в школах Астаны стоит остро. В настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей. В восьми школах дети учатся в три смены, имеется 18 переполненных школ. Но данных о том, что в одном классе учатся 52 ребёнка, нет. В школах столицы учатся 30-34 ребёнка в одном классе, а в трёхсменных школах – 35-36 детей», - сказал Касымхан Сенгазыев.

Ранее сообщалось, что дефицит ученических мест к 2026 году может достигнуть 1,1 млн.