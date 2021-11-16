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Планируем увеличить пропускную способность КТК до 80 млн тонн – Президент РК

16 Ноября 2021 11:31
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Планируем увеличить пропускную способность КТК до 80 млн тонн – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ожидания касательно увеличения пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня Каспийский трубопроводный консорциум выступает примером слаженной и эффективной работы всех акционеров. С 2001 года через нефтепровод Каспийский трубопроводный консорциум на мировые рынки экспортировано более 750 млн тонн казахстанской нефти. Его пропускная способность выросла почти в 2,5 раза, до 67 млн тонн в год», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном заседании участников Каспийского Трубопроводного Консорциума в честь 25-летия подписания договора Акционеров.

По словам Президента, к 2023 году этот показатель планируется довести до 80 млн тонн в год.

«В прошлом году Каспийский трубопроводный консорциум выплатил всю сумму займов акционеров, подтвердив свою финансовую устойчивость. В целом Консорциум является ключевым элементом нефте-газового комплекса Казахстана, внося значительный вклад в экономическое развитие страны и обеспечение благосостояния граждан. Без всякого преувеличения, КТК – это мегапроект и я надеюсь, у него долгое будущее», - подчеркнул Глава государства.




Фото: i1.wp.com


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#Президент Казахстана   #Нефть  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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