Планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты - Касым-Жомарт Токаев

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области отметил, что через область проходят многие пути, а регион граничит с Россией и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на Telegram-канал пресс-службы Президента Казахстана «БОРТ №1».

«Чтобы рационально использовать эти возможности, наши дороги должны быть качественными и безопасными. В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом», - сообщил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что в регионе необходимо создать «сухой порт», «логистический парк» и развивать транспортные коридоры.

«Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Также поручаю организовать капитальный ремонт подвесного моста», - сказал Глава государства.