Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций - Президент РК
17 Июня 2022 20:14

Планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций - Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан.

Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык).
Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща. Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла» - циркулярная экономика. Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли», - сообщил Президент РК.



Читайте также
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет выполнять все обязательства перед традиционными партнерами
Реализация совместных инициатив позволит внести вклад в развитие наших стран - Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для Казахстана - крайне важная задача
Потенциал стран ЕАЭС позволяет полностью обеспечивать наши рынки продтоварами - Касым-Жомарт Токаев
Разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности предложил Президент РК
Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества - Касым-Жомарт Токаев
Глобальные потрясения привели к новой реальности – Президент РК
Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестклимата

Лента новостей

Архив