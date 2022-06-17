17 Июня 2022 20:14

Планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций - Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 25-го Петербургского Международного экономического форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан.

Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык).