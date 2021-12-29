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    Планами строительства жилья поделился аким СКО

    29 Декабря 2021, 15:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние четыре года построили один миллион квадратных метров жилья. В ближайшие пять лет планируют сдать еще 2,3 млн «квадратов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Планами по строительству жилья поделился на итоговом заседании аким области Кумар Аксакалов.

    «За последние четыре года увеличили объемы бюджетного финансирования в сфере жилищного строительства более чем в три раза. Развивается коммерческое строительство. В 2017-м году на частные инвестиции был построен только один дом, в нынешнем строятся 23. Впервые к строительству коммерческого жилья привлекаются зарубежные инвесторы. Строим больше квартир. Продолжается возведение 30-ти бюджетных многоквартирных домов. С 2017 года в Петропавловске построили один млн квадратных метров жилья. Около 30 тысяч жителей улучшили свои жилищные условия», - сообщил К. Аксакалов.

    По словам акима области, регион один из первых, кроме Нур-Султана и Алматы, начал работать по программе реновации. За счет ее реализации около шести тысяч жителей города Петропавловска уже улучшили условия проживания.

    «Перспективное направление – микрорайон Копай. Разработан план детальной планировки и рабочие проекты на строительство 17-ти многоэтажных комплексов на 2,8 тысяч квартир. Старое неблагоустроенное жилье сменится многоэтажными комфортными домами. Есть инвесторы, которые готовы начать работу», - проинформировал К.Аксакалов.

    В микрорайонах Солнечный-2 и Южный подготовят для очередников более трех тысяч готовых земельных участков под строительство жилья. Аким области добавил, что подготовят эскизы домов, чтобы владельцев участков могли выбрать внешний вид своего дома.

    «Нужно, чтобы была комиссия из депутатов, общественников, журналистов, чтобы при распределении участков никому предпочтения не давалось. Все должно быть абсолютно прозрачно», - добавил К. Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Строительство Жилье Сельское хозяйство
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