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План законопроектных работ на 2023 год одобрили в Правительстве

27 Декабря 2022, 11:52
План законопроектных работ на 2023 год одобрили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана одобрило план законопроектных работ на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Премьер-Министр, находящиеся в Правительстве плановые законопроекты рассмотрены, теперь необходимо в течение трех дней внести их в Парламент. План законопроектных работ на 2022 год признан исполненным.

«В текущем году проведена работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы, предвыборной программы Президента. И в наступающем году предстоит продолжить проведение реформ. Министерству юстиции необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Премьер-Министра и Администрации Президента. И в установленном порядке обеспечить их включение в разрабатываемые законопроекты в 2023 году. Эта работа должна вестись государственными органами на постоянной основе», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

План законопроектных работ Правительства на заседании одобрили на 2023 год.

«В план входят 24 законопроекта. Из них особую важность имеют разрабатываемые Водный кодекс, проекты законов «О противодействия торговле людьми», «О защите прав потребителей» и «Об аквакультуре». Персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов. Общая координация и контроль за исполнением плана - за Министерством юстиции», - заключил Премьер-Министр.


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