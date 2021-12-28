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План законопроектных работ на 2022 год озвучен в Правительстве

28 Декабря 2021 10:44
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План законопроектных работ на 2022 год озвучен в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев озвучил План законопроектных работ на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством юстиции совместно с членами Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности подготовлен проект Плана на 2022 год. Первоначально проект Плана предусматривал разработку и внесение в Парламент 31 законопроекта», - сказал Марат Бекетаев на заседании Правительства.

Однако, по его словам, в ходе презентации проекта Плана 10 ноября текущего года были озвучены основные положения планируемых законопроектов, основания их разработки.

«Представленный вашему вниманию проект Плана доработан по замечаниям Администрации Президента. В частности, пересмотрены сроки внесения законопроектов в Парламент, а также исключен ряд инициатив, концепции которых требуют соответствующих обсуждений», - отметил министр.

«В остальной части проект Плана не подвергся изменениям. С учетом изложенного, доработанный проект Плана предусматривает разработку 26 законопроектов»», - заключил М. Бекетаев.

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#Правительство РК   #Минюст  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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