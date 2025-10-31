План военного сотрудничества подписали Минобороны Казахстана, России и Беларуси

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания.

Даурен Косанов выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации международного военно-патриотического сбора «Айбын».

— В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинске. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме, — отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, министр обороны Казахстана встретился с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Косанов подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Беларуси в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы.

По итогам переговоров был подписан План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и оборонными ведомствами России и Беларуси на 2026 год.