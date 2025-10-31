РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:12, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    План военного сотрудничества подписали Минобороны Казахстана, России и Беларуси

    Министр обороны Казахстана Даурен Косанов провел переговоры с коллегами из России и Беларуси в рамках 85-го заседания Совета министров обороны СНГ, передает агентство Kazinform со ссылкой Минобороны РК.

    Фото: Минобороны РК

    Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания.

    Даурен Косанов выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации международного военно-патриотического сбора «Айбын».

    — В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинске. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме, — отметил глава оборонного ведомства.

    Кроме того, министр обороны Казахстана встретился с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

    Косанов подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Беларуси в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы.

    По итогам переговоров был подписан План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и оборонными ведомствами России и Беларуси на 2026 год.

    Казахстан Сотрудничество Минобороны РК Россия Беларусь
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
