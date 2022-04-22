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    План празднования 30-летия дипотношений между РК и РФ подписали в Москве

    22 Апреля 2022, 23:58

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состоялся рабочий визит заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня.

    Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

    Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

    По итогам встречи подписан План мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН СНГ МИД РК ОДКБ ШОС Россия ЕАЭС Сотрудничество Международная деятельность РК СВМДА
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