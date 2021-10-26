План по вакцинации против особо опасных болезней животных выполнен на 90% – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по вакцинации против особо опасных болезней животных на 2021 год выполнен на 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Бауржан Абызбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В перечень особо опасных болезней животных, представляющих высокий риск распространения на территории нашей республики, включено 68 видов болезней, из которых по 45 видам Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, по 23 болезням проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. На территории республики с профилактической целью проводится вакцинация против особо опасных болезней животных», – сказал Б. Абызбаев.

По его словам, согласно Плану ветеринарно-профилактических мероприятий особо опасных болезней животных на 2021 год запланировано проведение более 154 млн. манипуляций по вакцинации животных, включая птиц, против 22 болезней. Для этих целей было выделено 7,2 млрд. тенге. На сегодняшний день проведено 138,1 млн манипуляции по вакцинации или 90 % от общего плана на 2021 год.

Также Б. Абызбаев сообщил, что диагностика особо опасных болезней животных, включенных в Перечень утвержденных уполномоченным органом, финансируется из республиканского бюджета. Проведение диагностических исследований против особо опасных болезней животных осуществляет Республиканская ветеринарная лаборатория. В 2021 году для запланировано провести 70,3 млн. диагностических исследований по 27 особо опасным болезням животных. Согласно Плану ветеринарных мероприятий по диагностике особо опасных болезней животных на 2021 год за 9 месяцев было проведено 52,5 млн. диагностических исследований или 75% от годового плана.