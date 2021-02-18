План по развитию молодежных организаций АНК разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План работы по развитию молодежных организаций Ассамблеи народа Казахстана разрабатывают в РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК Еркин Уйсимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что с прошлого года нашим министерством ведется переформатирование деятельности АНК и ее структур. В этой связи министерством разработана Единая концепция работы РГУ и КГУ «Қоғамдық келісім» с республиканскими и региональными общественными структурами Ассамблеи народа Казахстана», - сказа Еркин Уйсимбаев в ходе встречи депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы».

В концепции, по его словам, изложен порядок работы всех структур Ассамблеи, функциональные приоритеты и основные направления деятельности. Эта концепция в ближайшее время будет доступна на сайте АНК.

«Отдельным направлением мы обозначили деятельность республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» как структурного подразделения АНК, имеющего широкую сеть своих представителей в регионах с большим ресурсным потенциалом в лице активной и идейной молодежи. В настоящее время министерством совместно с республиканской молодежной организацией «Жарасым» разрабатывается план работы по развитию молодежных организаций Ассамблеи народа Казахстана», - отметил Еркин Уйсимбаев.

Спикер пояснил, что план включает в себя комплекс мероприятий по усилению штабов республиканского движения «Жаңғыру жолы» на региональном уровне, создание сети молодежных клубов «Жарасым» на базе высших учебных заведений страны, развитие молодежного самоуправления, работа по популяризации казахского языка среди этносов Казахстана, проведение благотворительных мероприятий и др.



