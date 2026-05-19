    План «перехват» объявили в Павлодаре из-за россиянина, потерявшего свое авто

    Житель Новосибирска оказался в Павлодаре проездом. Оставив автомобиль в незнакомом месте, по возвращении он не смог найти свою машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Сообщение об угоне от россиянина Наиля Кималиденова поступило на пульт оператора «102». Мужчина пояснил, что не может найти свою машину. При этом отметил, что плохо ориентируется в Павлодаре. 

    — На поиски иномарки ориентировали автоэкипажи УП города Павлодара, был введен план «Перехват». Благодаря отличному знанию города и слаженным действиям, стражи порядка прочесали близлежащие кварталы и уже через короткое время обнаружили целое и невредимое транспортное средство в одном из соседних дворов, — рассказали в ДП Павлодарской области.

    Позже мужчина пояснил, что просто не смог вспомнить, где именно оставил авто, и другого выбора, кроме как обратиться за помощью к полиции, у него не было.

    — Огромное спасибо сотрудникам павлодарской полиции за быструю работу и неравнодушие. Я оказался в чужом городе в действительно непростой ситуации, и мне очень помогли, — поделился житель Новосибирска Наиль Кималиденов.

    Артём Викторов
    Автор