План «перехват» объявили в Павлодаре из-за россиянина, потерявшего свое авто

Житель Новосибирска оказался в Павлодаре проездом. Оставив автомобиль в незнакомом месте, по возвращении он не смог найти свою машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение об угоне от россиянина Наиля Кималиденова поступило на пульт оператора «102». Мужчина пояснил, что не может найти свою машину. При этом отметил, что плохо ориентируется в Павлодаре.

— На поиски иномарки ориентировали автоэкипажи УП города Павлодара, был введен план «Перехват». Благодаря отличному знанию города и слаженным действиям, стражи порядка прочесали близлежащие кварталы и уже через короткое время обнаружили целое и невредимое транспортное средство в одном из соседних дворов, — рассказали в ДП Павлодарской области.

Позже мужчина пояснил, что просто не смог вспомнить, где именно оставил авто, и другого выбора, кроме как обратиться за помощью к полиции, у него не было.

— Огромное спасибо сотрудникам павлодарской полиции за быструю работу и неравнодушие. Я оказался в чужом городе в действительно непростой ситуации, и мне очень помогли, — поделился житель Новосибирска Наиль Кималиденов.

