План насильственного захвата власти предотвратили в Кыргызстане

В Кыргызстане ГКНБ пресекла деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки, передает агентство Kazinform со ссылкой на АКИpress.

Фото: svodka.akipress.org

Задержанные К.Б.А., М.Э.Ж., Б.Б.К., М.А.Ж и С.А.Б. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Фото: svodka.akipress.org

По версии следствия, данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

Фото: svodka.akipress.org

Отмечается, что в их домах и машинах обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

Фото: svodka.akipress.org

Фото: svodka.akipress.org

Фото: svodka.akipress.org

Следствие продолжается.