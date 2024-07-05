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    17:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    План насильственного захвата власти предотвратили в Кыргызстане

    План насильственного захвата власти предотвратили в Кыргызстане
    Фото: svodka.akipress.org

    В Кыргызстане ГКНБ пресекла деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки, передает агентство Kazinform со ссылкой на АКИpress

    ГКНБ
    Фото: svodka.akipress.org

    Задержанные К.Б.А., М.Э.Ж., Б.Б.К., М.А.Ж и С.А.Б. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. 

    ГКНБ
    Фото: svodka.akipress.org

    По версии следствия, данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

    ГКНБ
    Фото: svodka.akipress.org

    Отмечается, что в их домах и машинах обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

    ГКНБ
    Фото: svodka.akipress.org
    ГКНБ
    Фото: svodka.akipress.org
    Кыргызстан
    Фото: svodka.akipress.org

    Следствие продолжается.

    Теги:
    В мире Борьба с преступностью Кыргызстан СНГ Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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