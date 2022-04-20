План инфраструктурного развития столицы поддержал маслихат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов выступил на внеочередной сессии городского маслихата седьмого созыва по вопросу «О плане инфраструктурного развития города Нур-Султана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом динамики роста населения и города – появления новых районов застроек – необходимо наперед увеличивать мощности подачи тепла, электричества, воды. От этих факторов зависит комфортность проживания в городе, само его развитие, привлечение инвестиций и другое. По поручению Главы государства для решения вопроса мы ведем строительство ряда стратегических объектов. К примеру, для решения проблем с водой, с прошлого года приступили к строительству насосно-фильтровальной станции – НФС-3. Объект частично введём в эксплуатацию уже к концу этого года, а с 2023 года увеличим мощность работы новой НФС-3. Это позволит не только обеспечить питьевой водой будущие районы застроек, но и увеличить нынешнюю мощность подачи воды. Так, если сейчас в сутки мы потребляем 300 тыс. кубометров, то мощность НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров в сутки. К НФС-3 также построим водоотвод протяженностью 18 км», – сказал Алтай Кульгинов.

Аким также сообщил, что в столице за последние три года построено 8,5 млн квадратных метров жилья, поэтому необходимо увеличивать мощность теплоснабжения. Для этого акиматом города, помимо возобновления строительства ТЭЦ-3, также начаты работы по проектированию трёх локальных газовых котельных. Мощность газовых котельных составит более тысячи гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в три раза. Это позволит охватить теплоснабжением перспективные районы застроек.

Также в столице продолжаются работы по газификации города. Уже полностью газифицированы два района - Алматы и Сарыарка. Для этого построено более 680 км газораспределительных сетей. Газораспределительные сети будут построены в оставшихся двух районах.

По словам А. Кульгинова, ведутся работы по проектированию канализационных очистных сооружений, будут проведены системные работы по модернизации электрических сетей, проектированию и реконструкции подстанций «Арай», «Жулдыз».

Депутаты поддержали План инфраструктурного развития столицы.