План детальной планировки Алматы разработают в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что в этом году запланирована совместная с акиматом Алматинской области разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима, совместно с акиматом Алматинской области разработан Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года.

«В этом году запланирована совместная разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, в рамках которого будут конкретизированы места развития жилья и социальной инфраструктуры и их количество, соответственно рассчитана необходимая инженерная и транспортная нагрузка», - сказал на брифинге Мухит Азирбаев.

Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».