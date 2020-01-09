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План детальной планировки Алматы разработают в этом году

9 Января 2020 15:53
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План детальной планировки Алматы разработают в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что в этом году запланирована совместная с акиматом Алматинской области разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя акима, совместно с акиматом Алматинской области разработан Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года.

«В этом году запланирована совместная разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, в рамках которого будут конкретизированы места развития жилья и социальной инфраструктуры и их количество, соответственно рассчитана необходимая инженерная и транспортная нагрузка», - сказал на брифинге Мухит Азирбаев.

Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».


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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Акимат, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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