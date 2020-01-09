План детальной планировки Алматы разработают в этом году
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что в этом году запланирована совместная с акиматом Алматинской области разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам заместителя акима, совместно с акиматом Алматинской области разработан Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2030 года.
«В этом году запланирована совместная разработка Плана детальной планировки города и территорий области до БАКАД, в рамках которого будут конкретизированы места развития жилья и социальной инфраструктуры и их количество, соответственно рассчитана необходимая инженерная и транспортная нагрузка», - сказал на брифинге Мухит Азирбаев.
Напомним, в акимате Алматы рассказали о новых возможностях развития города в связи с изменениями в Закон «Об особом статусе Алматы».
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