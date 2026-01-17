РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Пытавшуюся продать свою почку россиянку осудили в Павлодаре

    Гражданка России намеревалась продать почку за 50 тысяч долларов, а операцию должны были провести в Павлодаре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    продажа органов, россиянка, преступление
    Фото: ДП Павлодарской области

    В межрайонном суде по уголовным делам Павлодара рассказали, что россиянка договорилась о продаже еще в 2024 году. Переписку вела через мессенджер «Telegram», сошлись на сумме в 50 тысяч долларов и провести операцию по трансплантации должны были на территории Казахстана.

    — В 2025 году прибыла в Республику Казахстан, прошла медицинское обследование и получила предоплату в размере пяти миллионов тенге, после чего была задержана сотрудниками полиции. Преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, — сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара.

    Продажа органов
    Фото: ДП Павлодарской области

    В отношении россиянки после задержания открыли уголовное дело по статье «Покушение на совершение незаконной сделки в отношении органа живого лица».

    С учетом признания вины, раскаяния и наличия на иждивении малолетних детей в суде назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом времени проведенного под стражей, наказание признано отбытым, осужденная освобождена из-под стражи.

    Напомним, в июле 2025 года в полиции сообщили о задержании иностранки в Павлодарской области, пытавшейся продать почку.

    Теги:
    Павлодар Незаконная торговля Торговля Суды Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают