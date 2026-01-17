Пытавшуюся продать свою почку россиянку осудили в Павлодаре

В межрайонном суде по уголовным делам Павлодара рассказали, что россиянка договорилась о продаже еще в 2024 году. Переписку вела через мессенджер «Telegram», сошлись на сумме в 50 тысяч долларов и провести операцию по трансплантации должны были на территории Казахстана.

— В 2025 году прибыла в Республику Казахстан, прошла медицинское обследование и получила предоплату в размере пяти миллионов тенге, после чего была задержана сотрудниками полиции. Преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, — сообщили в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара.

Фото: ДП Павлодарской области

В отношении россиянки после задержания открыли уголовное дело по статье «Покушение на совершение незаконной сделки в отношении органа живого лица».

С учетом признания вины, раскаяния и наличия на иждивении малолетних детей в суде назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом времени проведенного под стражей, наказание признано отбытым, осужденная освобождена из-под стражи.

Напомним, в июле 2025 года в полиции сообщили о задержании иностранки в Павлодарской области, пытавшейся продать почку.