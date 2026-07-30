Пить невозможно: жители области Жетісу пожаловались на качество воды

Жители города Саркан области Жетісу пожаловались на качество питьевой воды. В социальных сетях горожане публикуют видеозаписи, на которых после дождей из водопроводных кранов течет мутная вода. По словам жителей, использовать ее для питья невозможно, поэтому многие вынуждены покупать бутилированную воду, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам местных жителей, после осадков вода становится настолько мутной, что ее приходится подолгу отстаивать. Однако даже после этого использовать ее для питья они не решаются.

— После дождя из крана течет мутная вода. Мы набираем ее в большие емкости и даем отстояться, но для питья она все равно непригодна. Поэтому приходится покупать бутилированную воду, — рассказывают жители города Саркан.

В акимате области Жетісу пояснили, что питьевое водоснабжение в районном центре осуществляется из реки Саркан, берущей начало в горных ледниках. В июле и августе, когда температура воздуха достигает 40–50 градусов, уровень воды в реке значительно повышается, из-за чего она сильно мутнеет.

Кроме того, в летний период резко увеличивается объем водопотребления — с 5–6 тысяч кубометров в сутки зимой до 20–30 тысяч кубометров летом. При таких нагрузках вода не успевает полностью отстаиваться, поскольку ранее в систему централизованного водоснабжения она поступала через один отстойный резервуар.

— Для решения проблемы в 2024–2025 годах были проведены работы по ремонту головного водозаборного сооружения. В частности, расширен водоприемный бассейн, заменены и увеличены водозаборные трубы, укреплена береговая линия, обновлено 1,2 километра водопроводных сетей, реконструированы резервуар, система промывки и аварийного водоотведения. Также капитально отремонтированы три отстойника общей емкостью 3 750 кубометров, — сообщили в ведомстве.

По информации акимата, проведенная модернизация позволила повысить эффективность очистки воды до 70–80% по сравнению с предыдущими годами.

Однако нынешним летом из-за аномально высокой температуры уровень воды в реке Саркан поднялся до максимальных значений, которых не наблюдалось последние 25 лет. Это привело к сильному помутнению воды и быстрому накоплению осадка в отстойных бассейнах. Во время их поэтапной очистки, а также промывки водопроводных сетей у потребителей может временно наблюдаться мутность воды.

В акимате также сообщили, что для окончательного решения проблемы необходимо углубить бассейны-отстойники, расширить их русло и установить фильтровальную станцию.

В настоящее время в Саркане проживают 17 850 человек, централизованным водоснабжением обеспечены 5 718 дворов, а общая протяженность водопроводных сетей составляет 71 километр. По данным местных властей, реализация запланированных мероприятий позволит значительно улучшить качество питьевой воды для жителей города.

Ранее сообщалось, в Актау обострилась проблема с питьевой водой: горожане сутками остаются без водоснабжения.