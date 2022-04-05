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Питьевую воду с червями проверяют после жалоб жителей Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 18:53
Питьевую воду с червями проверяют после жалоб жителей Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно–эпидемиологического контроля Алматинской области проверяет качество питьевой воды после жалоб жителей села Кыргауылды на наличие в ней червей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что жители поселка жалуются на воду с червями.

В ДСЭК области сообщили, что в настоящее время источником питьевой воды является малая река, из которой вода поступает в два резервуара-водоотстойника и подается в разводящие сети как техническая вода. Из–за таяния ледников вода в речке мутная.

«С целю контроля качества воды для питья были отобраны по две пробы воды на микробиологические и санитарно-просветительные, химические показатели. Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Карасайского района дано постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий местному исполнительному органу и направлена информация в районный акимат. На данный момент местным исполнительным органом для обеспечения населения питьевой водой организовывается подвоз воды из наиболее близко находящегося населенного пункта Райымбек, где источником воды является подземный канал», - прокомментировали в департаменте.

Данный вопрос находится на контроле департамента санитарно–эпидемиологического контроля, лабораторные результаты исследования образцов питьевой воды и принятые меры будут сообщены дополнительно.


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