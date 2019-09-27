Питьевая вода столицы будет дополнительно изучена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал продолжающиеся дискуссии и споры по качеству водопроводной питьевой воды горожан в группах социальной сети Facebook – «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» и «Астана - Что? Где? Когда?», передает МИА «Казинформ».

В начале недели, расширив географию, специалисты Департамента дополнительно отобрали питьевую воду с разных районов столицы для повторных лабораторных исследований.

Результаты показали, что вода соответствует санитарно-химическим и микробиологическим нормативам, за исключением органолептического показателя – запаха. Запах в исследуемой воде составил от 3 до 4 баллов, в норме – не более 2 баллов.

В социальной сети на вопросы о проверке подаваемой воды жителям столицы поясняли о необходимости направления письменной жалобы для проверки объектов по водоподготовке в городе Нур-Султан. Так, согласно Предпринимательскому кодексу одним из оснований для проведения проверки на подконтрольном объекте является письменное обращение. После обращения начинается процедура организации проверки, т.е. в начале вручается извещение администрации объекта о предстоящей проверке, затем регистрируется акт о назначении проверки в органах прокуратуры, и только после соблюдения этого порядка (занимает 2-3 дня) начинается проверка.

Из многочисленных комментариев (более 700) в социальной сети, только одна жительница столицы обратилась в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султан по порталу E-gov с письменной жалобой на качество водопроводной питьевой воды.

В настоящее время проводятся вышеназванные процедуры по организации проверки на объектах «Астана Су Арнасы». После завершения проверки, начиная от водоисточника, насосной фильтровальной станции и заканчивая распределительной сетью, будет дана оценка качеству водоподготовки в этой организации.

Следует отметить, что с прошлой недели никто не обращался в медицинские организации по поводу ухудшения самочувствия из-за питьевой воды, либо аллергических реакций.

При этом моя семья ежедневно использует горячую и холодную воду из под крана в быту, в т.ч. для водных процедур, самочувствие отличное.